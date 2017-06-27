Пивовары предложили уменьшить время продажи крепкого алкоголя

Союз российских пивоваров (СРП) предложил ужесточить правила продажи крепких алкогольных напитков и вина, запретив их реализацию с девяти вечера до девяти утра. При этом для пива предлагается сохранить действующие ограничения — с одиннадцати часов вечера до восьми утра, сообщает «Коммерсантъ».

Предложения СРП сформулированы в поправках в закон «О госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции». Документ планируется рассмотреть 29 июня на заседании рабочей группы Минэконмразвития по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке.

СРП продвигает идею раздельного регулирования для пива и остального алкоголя. Концепция, разработанная специалистами Высшей школы экономики в 2016 году, предусматривает в том числе увеличение времени розничной продажи пива, а также возврат этого напитка на рынки и спортивные объекты.

Из подготовленного СРП документа также следует, что субъекты РФ вправе устанавливать дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи только для крепкого алкоголя и спиртосодержащей пищевой продукции вплоть до полного запрета.