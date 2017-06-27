WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) и Всемирная боксерская организация (WBO) официально оправдали россиянина Александра Поветкина после допинг-скандала и вернули его в рейтинги. Об этом ТАСС рассказал глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

«Поветкин будет боксировать в ближайшие годы стопроцентно. Всемирный боксерский совет (WBC) начинает прислушиваться к нашей аргументации, мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен, в бою против Андрея Руденко на кону будут стоять интернациональные титулы этих организаций», — заявил Рябинский.

Поединок Поветкина и украинца Руденко пройдет в Москве 1 июля.

Против Поветкина расследовалось дело об употреблении допинга. 2 февраля 2017 года допинг-проба «Б» спортсмена дала положительный результат. По словам боксера, он употреблял мельдоний по настоянию врачей в 2015 году. После этого WBC принял решение об отстранении россиянина от проведения боев на неопределенный срок и оштрафовал его на 250 тысяч долларов.