СМИ сообщили о заинтересованности структур Пригожина сирийскими нефтегазовыми месторождениями

Четвертая часть всех газа и нефти, добытых на отвоеванной для Башара Асада территории, может достаться фирме «Евро Полис», связанной с «кремлевским поваром» — бизнесменом Евгением Пригожиным. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к Минэнерго.

Взамен зарегистрированная год назад коммерческая компания ООО «Евро Полис» ООО «Евро Полис» обязуется освобождать захваченные противниками режима нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а затем их охранять. При этом расходы на боевые действия возмещаются отдельно, пишет издание.

По данным «Фонтанки», соответствующий меморандум о намерениях сроком на пять лет был подписан во время встречи в декабре 2016 года сирийского министра нефти и минеральных ресурсов Али Ганева с министром энергетики России Александром Новаком.

Издание отмечает, что меморандум пока не имеет юридической силы: для практической реализации таких договоренностей необходимо будет принятие нового сирийского закона. Однако при этом его действие будет иметь обратную силу: за услуги охраны заплатят со времени подписания меморандума, сообщил собеседник издания.

Интерес Пригожина к разработке сирийских месторождений подтвердили РБК источник, близкий к бизнесмену, а также источники в частной военной компании «Вагнер», которую эксперты считают одним из претендентов на оказание услуг по охране месторождений.