В Египте найдена иероглифическая надпись возрастом 5200 лет

Работая в Эль-Хави, недалеко от древнеегипетского города Эль-Каб, команда археологов из Бельгии, США и Египта нашла наскальную иероглифическую надпись возрастом 5200 лет, что делает ее одним из древнейших памятников египетской письменности.

Группа изображений включает голову быка на коротком шестей, за которой следуют два обращенных спина к спине аиста (ябиру), а над ними – ибис. Подобное расположение символов встречается в более поздних египетских представлениях солнечного цикла. Надпись создана примерно в 3250 году до н. э. Высота отдельных знаков доходит до полуметра, а высота всей надписи – 70 сантиметров.

«Эти недавно открытые изображения на камне сохраняют одни из ранних и самых больших обширных надписей, относящихся к периоду формирования египетской иероглифической письменности, и демонстрируют, как древние египтяне изобрели свою уникальную систему письма», – сказал Джон Коулман Дарнелл (John Coleman Darnell), профессор кафедры ближневосточных языков и цивилизаций в Йельском университете.

Профессор Дарнелл и его коллеги из Йельского университета, Королевских музеев искусства и истории Бельгии и египетского министерства древностей обнаружили также изображение стада слонов, которое было вырезано на камне 4000 и 3500 годами до н.э. «У одного из слонов есть маленький слон внутри него, что является невероятно редким видом представления беременной женщины-животного», – говорит профессор Дарнелл.

К другим древнейшим примерам египетской иероглифической письменности относят хранящуюся в Египетском музее Каира «палетку Нермера» – каменную пластину конца IV тыс. до н. э. с изображением фараона Нермера. На палетки указано имя фараона и также есть надписи рядом с изображениями его пленников, которые, возможно, указывают на страну, где они были захвачены. В конце XX века глиняные таблички с протоиероглифическими надписями были найдены немецкими археологами под руководством Гюнтера Дрейера в Абидосе (совр. Умм-эль-Кааб), в гробнице додинастического правителя (конец V – начало IV тыс. до н. э.). Самое древнее завершенное предложение, записанное египетскими иероглифами, найдено на печати из могилы фараона Сет-Перибсена (XXVIII – начало XXVII века до н. э) в Абидосе.