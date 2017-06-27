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27 июня 2017, 10:35
биология океанология Тихий океан

Миллионы светящихся существ заполнили океан у берегов Северной Америки

Hilarie Sorensen/University of Oregon

Огромное количество огнетелок вида Pyrosoma atlanticum наблюдается сейчас в океане у тихоокеанского побережья США вплоть до Аляски, сообщает Oregon Public Broadcasting. Из-за этих животных уже снизился рыболовный промысел, но экологи опасаются еще более масштабного влияния их на экосистему Тихого океана.

Огнетелки, или пиросомы, входят в состав оболочниковых (Tunicata). Это прозрачные трубчатые существа, каждое из которых на самом деле представляет собой колониальный организм, состоящий из сотен отдельных особей. Название они получили из-за способности к биолюминесценции. Колонии вида Pyrosoma atlanticum имеют длину от 12 до 60 сантиметров и диаметр 4 – 6 сантиметров. Несмотря на название, они встречаются не только в Атлантическом, но также в Тихом и Индийском океанах.

Огнетелки, собранные у побережья Орегона. Фото: Hilarie Sorensen/University of Oregon

Сейчас у побережья штатов Калифорния и Орегон скопились миллионы огнетелок. Исследовательская лодка за пять минут выловила около 60 тысяч экземпляров. Многие рыбаки прекратили свой промысел, так как в их сети вместо рыб попадаются только огнетелки. Выброшенные на сушу огнетелки покрывают пляжи. Дженнифер Фишер, научный сотрудник центра Hatfield Marine Science в Ньюпорте, проводит регулярные исследовательские экспедиции для мониторинга состояния океана. Она говорит, что массовые скопления огнетелок впервые появились в феврале этого года. Ее поразил вид, открывшийся в подводной камере: «В основном, насколько глаз может видеть: одни пиросомы. Мы были ошеломлены». Фишер наблюдала периодические появления огнетелок в этих водах и в предшествующие годы, но их никогда не было так много.

Морские экологи больше всего опасаются, что массовый расцвет огнетелок сменится их массовой гибелью. Тогда при разложении тел этих животных будет израсходован весь кислород из морской воды, и у побережья Северной Америки возникнет «мертвая зона».

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