Путин навестил жительницу аварийного дома в Ижевске

Президент России Владимир Путин выполнил данное в ходе «Прямой линии» обещание и лично навестил жительницу Ижевска Анастасии Вотинцевой, которая пожаловалась на свой аварийный дом, который запланировано расселять только в 2029 году. Об этом сообщает «Лента.Ру».

Вотинцева встретила президента на крыльце деревянного дома, в котором живет с тремя детьми и сестрой. Глава государства наглядно убедился в непригодности строения для жизни «уже с крыльца», поскольку деревянная лестница в доме, которой пользуются жители, прогнила.

Как уточняет РГ, также в ходе рабочего визита в Ижевск президент проведет встречу с врио главы республики Александром Бречаловым, посетит два завода, примет участие в заседании бюро Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, встретится с молодыми специалистами и школьниками — победителями научно-технических конкурсов и соревнований.