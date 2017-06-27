Генри Резник заявил об уходе из юридической академии из-за мемориальной доски Сталину

Адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник заявил о своем уходе из Московской государственной юридической академии (МГЮА) в связи с тем, что там восстановили мемориальную доску, посвященную Иосифу Сталину.

«Примерно неделю назад в коридоре МГЮА, на стене центральной аудитории появилась мраморная мемориальная доска с тиснением: "здесь выступал в июне 1924 года после XIII съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин". Мне об этом стало известно вчера, я не поверил и отпостился в ФБ: "если это не фейк — проверю в понедельник — выйду из профессорства в МГЮА и никогда не появлюсь в этом оскверненном здании"» — написал Резник в своем блоге на сайте «Эха Москвы».

Впервые эта мемориальная доска была установлена в 1949 году. Ее демонтировали после разоблачения культа личности Сталина. «Традиции сталинской "социалистической законности" до сих пор не можем преодолеть. Сталин — это антиправо. И в честь могильщика ПРАВА — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки. Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю», — заявил адвокат.

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к ректору МГЮА демонтировать посвященную Сталину мемориальную доску из вуза. На момент написания материала петицию подписали более 800 человек.