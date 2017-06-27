Руководство МГЮА отказалось «вступать в полемику» с Резником

В Московской государственной юридической академии (МГЮА) прокомментировали решение адвоката Генри Резника уйти из университета из-за установленной здесь мемориальной доски Иосифу Сталину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-центр университета.

«Университет уважает позицию Генри Марковича Резника, не желая при этом вступать с ним в полемику. Уход никак не скажется на учебном процессе, поскольку он занимал 0,1 ставки профессора», — заявили в пресс-службе.

«Мемориальная доска с упоминанием о выступлении в первом зале Университета в 1924 году И.В. Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», — отметили также в вузе, добавив, что постановление действует в настоящее время и «прямо предписывает» обозначение зала как памятника культуры местного значения.

На сайте Change.org опубликована петиция с требованием к ректору МГЮА демонтировать посвященную Сталину мемориальную доску из вуза. На момент создания этого материала петицию подписали около 3 тысяч человек.