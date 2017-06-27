В России резко выросли оптовые цены на рис

Рост цен на гречку, наблюдавшийся с конца мая, остановился. Однако теперь производители отмечают резкий рост цены на рисовую крупу. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отраслевой центр «ПроЗерно».

Так, оптовая стоимость тонны риса за минувшую неделю выросла сразу на 1125 рублей и достигла 29 980 рублей. Неделей ранее рост составлял 790 рублей за тонну.

Замгенерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова пояснила, что это связано с тем, что к настоящему времени в стране осталось мало качественного риса для производства крупы. «Летом прошлого года погода на юге была неблагоприятной для посевов риса, поэтому доля качественного сырца оказалась невысокой», — сказала она.

По данным Росстата, запасы риса на 1 июня составили 36 тысяч тонн, что в два раза меньше, чем год назад. Рост цен поддерживает и информация о сокращении посевов риса.

Глазунова также отметила, что на мировом рынке наблюдается скачок котировок крупнейших производителей риса из Азии. Экспортная цена на вьетнамский рис поднялась до 410 долларов за тонну во второй половине июня с 349 долларов в конце марта. На этом фоне растет спрос со стороны крупных потребителей: Бангладеш, Филиппин, Ирана, Ирака, а также стран Африки.

Оптовая цена на гречневую крупу на минувшей неделе не изменилась и составила 29585 рублей за тонну. Дальнейшего роста цен на гречку не ожидается. Посевы гречихи в этом году значительно превышают прошлогодние. По данным Минсельхоза, она была посеяна на 1,4 млн га против 996,9 тысяч га в прошлом году. Росстат сообщает, что запасы гречихи на 1 июня были на 54,3% больше, чем на 1 июня 2016 года, и составляли 54 тысячи тонн.