Компьютеры правительства Украины подверглись кибератаке

Компьютерная сеть кабинета министров Украины атакована вирусом-вымогателем, шифрующий информацию на жестком диске. Об этом 27 июня в Facebook сообщил украинский вице-премьер Павел Розенко.

Сообщение Розенко сопровождается снимком экрана зараженного вирусом компьютера, на котором видно требование выкупа в размере 300 долларов в биткоинах в обмен на расшифровку информации.

О распространении вируса-вымогателя ранее во вторник сообщили в украинских банках и энергетических компаниях. Позднее стало известно, что вирусом оказались заражены терминалы пополнения проездных в киевском метрополитене, а также компьютерные сети аэропорта Борисполь, из-за чего перестал работать сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов. В руководстве аэропорта причиной сбоев назвали спам-атаку, однако связаны ли эти действия хакеров с вирусом-вымогателем, неизвестно.