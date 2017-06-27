Авторство икон «Звенигородского чина» Андрея Рублева поставлено под сомнение

Эксперты усомнились в том, что Андрей Рублев был автором одного из первых шедевров древнерусской живописи — хранящихся в Третьяковской галерее икон так называемого «Звенигородского чина». Об этом во вторник пишет газета «Ведомости».

Как объявили представители Третьяковской галереи, многочисленные исследования, проведенные сотрудниками музея и Государственного научно-исследовательского института реставрации, показали полное несходство авторских приемов при написании икон Звенигородского чина и самой знаменитой работы Рублева — «Святой Троицы». В ходе исследования анализировались приемы наложения красок и нанесения первоначального рисунка.

По мнению проводивших исследование научных сотрудников Третьяковки Левона Нерсесяна и Софьи Свердловой, иконы «Звенигородского чина» написаны разными авторами, относящимися, предположительно, к «византийско-русскому» кругу московских иконописцев. При этом на основании полученных данных можно предположить, что центральный образ «Христос Вседержитель» написан более зрелым мастером, чем соседние «Архангел Михаил» и «Апостол Павел».

По словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, выводы об авторстве икон находятся на стадии «осторожного предположения» и до изменения подписи под «Звенигородским чином» пока далеко. Сначала нужно дождаться окончания исследований, публикации результатов и решения атрибуционного совета.

Иконы Звенигородского чина были обнаружены в 1918 году в Звенигороде, а затем переданы в Третьяковскую галерею. В 1926 году реставратор и искусствовед Игорь Грабарь атрибутировал их как созданные Андреем Рублевым. Атрибуция Звенигородского чина, сделанная Грабарем, в последующие годы неоднократно ставилась под сомнение.