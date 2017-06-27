Вскоре определится судьба Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД

Совету потребителей по вопросам деятельности ОАО РЖД и исполнилось 3 года. Истек срок полномочий первого состава этого известного исключительно в узких кругах совещательно-консультационного органа по транспорту при Правительстве РФ. От того как эффективно работает эта структура зависят не только доходы и расходы участников железнодорожного рынка, но и цены на товары и продукты для простых россиян. Ведь именно от того, как энергично и аргументированно члены совета отстаивают интересы перевозчиков перед железнодорожной монополией и правительством, определяются тарифы на перевозку товаров и грузов по железной дороге. А это около 80% всех грузов.



Практически решен вопрос о назначении его новым председателем Дмитрия Комиссарова, председателя Совета директоров ОАО «Технологическая компания».

Подробнее - см. в материале "Совет потребителей услуг «РЖД» или междусобойчик лоббистов?".