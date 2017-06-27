Погибшим при взрыве в Киеве оказался глава спецназа разведки Минобороны Украины

При взрыве автомобиля в Киеве погиб веннослужащий Минобороны Украины Максим Шаповал. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

В правоохранительных органах изданию рассказали, что погибший руководил спецназом Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства. Эту информацию также подтвердило «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По информации издания, у него нашли служебное удостоверение ГУР.

В настоящее время дело о взрыве переквалифицировано на статью о теракте. В МВД Украины пояснили, что расследовать дело по этой статье будут из-за того, что погибший — мужчина 1978 года рождения, чье имя не раскрывается, был действующим военным.