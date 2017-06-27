Telegram выбился в лидеры российского App Store после угрозы блокировки

Мессенджер Telegram 27 июня выбился в лидеры среди бесплатных приложений в российской версии магазина приложений Apple App Store. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные App Annie.

Днем ранее приложение было только на седьмом месте. Таким образом, за пять дней мессенджер поднялся на 15 позиций в рейтинге приложений для iPhone и вошел в топ-3 по поисковым запросам в категориях «соцсети» и «мессенджеры».

В свою очередь, в магазине для Android приложение за пять дней поднялось с 31-го на 20-е место. Издание TJournal также приводит данные о росте скачиваний Telegram на фоне новостей о возможной блокировке мессенджера в России.

Ранее на неофициальном канале команды Telegram появилась инструкция «Как активировать SOCKS5 в Telegram». В ней описывается способ обхода возможной блокировки мессенджера. Он основан на применении сетевого протокола SOCKS5, позволяющего незаметно пересылать пакеты данных от клиента к серверу через прокси-сервер. SOCKS5 предлагается включить как можно быстрее — до начала блокировки. Как утверждается в инструкции, опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.