Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 июня 2017, вторник, 12:54
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Наркомана из Тюменской области, находившегося в международном розыске, нашли в Гоа
Новые угрозы — новые предложения: «Советский спорт» обсудил риски проведения спортивно-массовых мероприятий
Тюменские модельеры представят наряды на фестивале цветников
Правительство сократило выплаты на покупку квартир чиновникам
Тюменцы часто готовят манник и ищут рецепты блюд из щуки
На Доме обороны найдено тело мужчины
Ипотечные ставки снижаются, спрос на жилье растет
Ремонт тюменских дворов идет полным ходом: огромных луж не будет
Вандалы разрушили тобольский памятник фотокору
Россияне оценивают стоимость жизни в 1,2 млн долларов, тюменцы — гораздо дороже
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
27 июня 2017, 10:38
интернет

Telegram выбился в лидеры российского App Store после угрозы блокировки

Telegram
Telegram
фото: VentureBeat

Мессенджер Telegram 27 июня выбился в лидеры среди бесплатных приложений в российской версии магазина приложений Apple App Store. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные App Annie.

Днем ранее приложение было только на седьмом месте. Таким образом, за пять дней мессенджер поднялся на 15 позиций в рейтинге приложений для iPhone и вошел в топ-3 по поисковым запросам в категориях «соцсети» и «мессенджеры».

В свою очередь, в магазине для Android приложение за пять дней поднялось с 31-го на 20-е место. Издание TJournal также приводит данные о росте скачиваний Telegram на фоне новостей о возможной блокировке мессенджера в России.

Ранее на неофициальном канале команды Telegram появилась инструкция «Как активировать SOCKS5 в Telegram». В ней описывается способ обхода возможной блокировки мессенджера. Он основан на применении сетевого протокола SOCKS5, позволяющего незаметно пересылать пакеты данных от клиента к серверу через прокси-сервер. SOCKS5 предлагается включить как можно быстрее — до начала блокировки. Как утверждается в инструкции, опция уже доступна в Telegram Desktop и Mac, а мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Евгений Жирков
Глава Балашихи подал в отставку
Поликлиника
Минздрав назвал самые «болеющие» регионы России
Белый дом
Белый дом пригрозил Асаду на случай нового применения химического оружия
Учения НАТО в Германии. 3 сентября 2016
НАТО выразила обеспокоенность растущей военной мощью России
Продажа алкоголя
Пивовары предложили уменьшить время продажи крепкого алкоголя
Архив новостей

Самое читаемое

Двигатель РД-180 на испытательном стенде в Космическом Центре Маршалла (США)
Рогозин рассказал о поставках российских ракетных двигателей в США
Свалка «Кучино»
В Росприроднадзоре рассказали об осаде свалки в Балашихе с ФСБ
Вячеслав Володин председатель Госдумы РФ VII созыва.
Законы роботов и людей
ВВС Сирии
Коалиция США заявила о звонке военным РФ после атаки в Сирии
Пост ДПС в Балашихе
Полиция не проводила экспертизу на алкоголь у сбитого в Балашихе мальчика
12:53 Из процесса по делу об убийстве Немцова исключили двух присяжных
12:46 Политтехнолог Аббас Галлямов назвал арест активов АФК «Система» «бизнес-спором»
12:42 В Москве задержаны вербовщики террористической организации «Хизб ут-Тахрир»
12:26 СМИ сообщили о заинтересованности структур Пригожина сирийскими нефтегазовыми месторождениями
12:17 В Египте найдена иероглифическая надпись возрастом 5200 лет

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Алсу
Алсу Ралифовна Абрамова
27 июня 1983 года родилась Алсу, российская певица.
11:57 Бывший мэр Копейска осужден на 4,5 года за взятки
11:42 Владимир Этуш остается в реанимации в тяжелом состоянии
11:38 Глава Балашихи подал в отставку
11:23 Минздрав назвал самые «болеющие» регионы России
11:18 Погибшим при взрыве в Киеве оказался глава спецназа разведки Минобороны Украины
11:01 В РФС объяснили «послание» Кокорина и Дзюбы «недостатком ума»
10:57 Москва разработала «дорожную карту» решения проблемы Корейского полуострова
10:38 Пивовары предложили уменьшить время продажи крепкого алкоголя
10:38 Telegram выбился в лидеры российского App Store после угрозы блокировки
10:35 Миллионы светящихся существ заполнили океан у берегов Северной Америки
10:22 0дин человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве
10:19 WBA и WBO официально оправдали Поветкина после допинг-скандала
10:10 Тегеран осудил новые санкции США против Ирана и России
09:47 Власти Забайкалья нашли квартиру пожаловавшейся Путину женщине
09:34 В Новой Москве построят два новых железнодорожных вокзала
09:29 НАТО выразила обеспокоенность растущей военной мощью России
09:12 Белый дом пригрозил Асаду на случай нового применения химического оружия
26.06 21:05 Трамп и Навальный вошли в топ-25 самых влиятельных людей в интернете по версии Time
26.06 20:22 Марадона приедет к Путину обсудить ЧМ по футболу 2018 года
26.06 20:05 В Воронеже опровергли сообщения о прекращении выпуска Ан-148
26.06 19:48 В Госдуме обвинили торговые сети в росте цен на продукты
26.06 19:23 Верховный суд США разрешил Трампу частично ввести в действие миграционный указ
26.06 19:10 ФИФА сообщила об отрицательных допинг-тестах сборной России на Кубке конфедераций
26.06 18:58 Миграционные процессы Римской империи изучают при помощи черепов
26.06 18:47 Путин внес на ратификацию конвенцию СЕ о конфискации доходов от преступной деятельности
26.06 18:31 Telegram выложил инструкцию по обходу возможных блокировок
26.06 18:15 Министры энергетики ЕС не дали Еврокомиссии мандат по «Северному потоку-2»
26.06 17:52 Трамп потребовал извинений за обвинения в сговоре с Россией
26.06 17:42 Ученые изготовили сосуды способом калифорнийских индейцев
26.06 17:32 Истребитель ВВС США взорвался на аэродроме в Калифорнии
26.06 17:07 Суд постановил эксгумировать тело Сальвадора Дали для установления отцовства
26.06 16:55 Багдасарян пойдет под суд за уклонение от обязательных работ
26.06 16:34 Театральные менеджеры России попросили отменить арест экс-директора «Гоголь-центра»
26.06 16:05 СБУ обвинила Россию в организации нападения на офис «Батькивщины»
26.06 15:51 Актер Валентин Гафт госпитализирован с острой болью
26.06 15:32 Новый президент Франции назвал Россию агрессором
26.06 15:10 Дуров не поверил в заявление ФСБ об использовании Telegram террористами
26.06 14:55 Древнее кладбище обнаружено в столице Никарагуа
26.06 14:50 Владимир Этуш попал в больницу с подозрением на перелом позвоночника
26.06 14:38 Песков прокомментировал сообщения о формате встречи Путина и Трампа на G20
26.06 14:26 Генсек ОБСЕ прокомментировал отказы в выдаче Шенгенских виз жителям Крыма
26.06 14:10 Песков назвал возможную блокировку Telegram не вопросом Кремля
26.06 13:50 Стоимость продуктовой корзины в России растет в пять раз быстрее инфляции
26.06 13:21 Россия прекратит производство российско-украинского самолета Ан-148
26.06 12:52 Самки леопардов начинают самостоятельную жизнь раньше
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.