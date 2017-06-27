В Москве задержаны вербовщики террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

В Москве задержаны два вербовщика террористической организации «Хизб ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения», запрещена в России), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника, «в Москве они занимались распространением экстремистских идей среди мусульман».

Одному из задержанных 23 года, возраст второго участника организации не уточняется. )В ряды террористической организации они вступили в Таджикистане.

Возбуждены уголовные дела по статье 205.5 Уголовного кодекса – «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Террористическая организация «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», основанная в Палестине в 1953 году, действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Запрещена в большинстве арабских стран, а также в восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государствах. Верховный суд России признал организацию террористической и внес в список запрещенных.