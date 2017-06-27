Неонациста Тесака признали виновным в нападениях на людей

Бабушкинский суд Москвы признал лидера запрещенного в России движения «Реструкт» националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, виновным по делу о нападении на людей. Об этом сообщает ТАСС.

Суд 27 июня начал оглашение приговора с признания вины Марцинкевича и девятерых других участников движения «Реструкт». «Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку к социальной группе путем написания книги "Реструкт", признанной затем экстремистской, принимал личное участие в ее распространении. Обвиняемые совершили серию нападений в период с 2013 года по 2014 год на лиц, признанных по уголовному делу потерпевшими», — говорится в постановлении суда.

Максим Марцинкевич и еще девять фигурантов дела обвиняются в экстремизме, хулиганстве, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества.

Речь идет о так называемом движении «оккупай-наркофиляй» — борьбе с торговцами наркотиками в столице путем их избиения и запугивания. Нападения совершались в 2013-2014 годах. Некоторые из расправ были сняты на видео и доступны в интернете.

Государственный обвинитель попросил приговорить Марцинкевича к 11,5 годам лишения свободы. Наказание для подсудимых будет объявлено в заключительной части приговора.