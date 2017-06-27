Националист Тесак получил 9 лет строгого режима за «Оккупай-Наркофиляй»

Судья Бабушкинского суда Москвы Александр Глухов приговорил к 9 годам колонии строгого режима националиста Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак. Об этом сообщает «Медуза».

Марцинкевича, который является лидером запрещенного в России движения «Реструкт», признали виновным в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбое (часть 2 статьи 162 УК), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и порче имущества (часть 2 статьи 167 УК). Государственный обвинитель попросил приговорить Тесака к 11,5 годам лишения свободы.

Ранее во вторник суд начал оглашение приговора с признания вины Марцинкевича и девятерых других участников движения «Реструкт». «Марцинкевич совершил действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку к социальной группе путем написания книги "Реструкт", признанной затем экстремистской, принимал личное участие в ее распространении. Обвиняемые совершили серию нападений в период с 2013 года по 2014 год на лиц, признанных по уголовному делу потерпевшими», — говорится в постановлении суда.

Максим Марцинкевич и еще девять фигурантов дела обвиняются в экстремизме, хулиганстве, разбое, умышленном уничтожении чужого имущества. Речь идет о так называемом движении «оккупай-наркофиляй» — борьбе с торговцами наркотиками в столице путем их избиения и запугивания. Нападения совершались в 2013-2014 годах. Некоторые из расправ были сняты на видео и доступны в интернете.