Участники группировки Тесака получили от 3 до 10 лет колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил участников запрещенного в России движения «Реструкт» националиста Максима Марцинкевича к заключению в колонии по делу о нападении на людей, которых он считал наркоторговцами. Об этом сообщает РИА Новости.

Участники получили сроки от 3 до 10 лет колонии. Самый большой срок получил подельник Марцинкевича Дмитрий Шельдяшов — 10 лет колонии строгого режима.

Станислав Котловский, Георгий Кептени, Василий Лапшин и Елизавета Симонова приговорены судом к трем годам колонии общего режима. Евдоким Князев и Роман Максимов получили по пять лет общего режима, Михаил Шаланкевич — шесть лет.

Самый молодой участник движения Александр Шанкин, которому на момент совершения преступлений еще не исполнилось 18 лет, приговорен к шести годам воспитательной колонии.

Ранее во вторник суд приговорил самого Марцинкевича к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбое (часть 2 статьи 162 УК), хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК) и порче имущества (часть 2 статьи 167 УК). Государственный обвинитель попросил приговорить Тесака к 11,5 годам лишения свободы.