СБУ обвинила Россию в хакерской атаке на украинские компании

В Службе безопасности Украины (СБУ) предположили, что атака вируса-вымогателя, заразившего компьютеры нескольких десятков украинских компаний, может быть организована из России или с территорий в Донбассе, контролируемых сепаратистами, сообщает «УНИАН».

Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская. По ее словам, основной целью атаки была банковская система Украины.

27 июня масштабной хакерской атаке подверглись компании и ведомства на Украине. Сообщалось, что вирус поразил 100% компьютеров украинского правительства. Хакеры атаковали метрополитен Киева и заблокировали сайт аэропорта Борисполь. Также кибератакам подверглись ЦБ Украины и «Укрэнерго», «Киевэнерго», «Укртелеком», «Ощадбанк», «Новая почта» и Украинские железные дороги.

Представитель компании Group-IB, которая специализируется на раннем выявлении киберугроз, сообщил, что вирус-вымогатель Petya атаковал не только украинские, но и российские компании. «Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14:00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry».