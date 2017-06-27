Глава Балашихи подал в отставку

Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Московской области.

«27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Также сообщается, что врио главы Балашихи будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян.

15 июня жители Балашихи пожаловались на мусорный полигон во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным. По словам жителей, самая большая свалка Подмосковья находится в черте города недалеко от жилых домов, детских садов и больниц, при этом все обращения в инстанции заканчивались отписками. Президент пообещал разобраться в проблеме. Позже стало известно, что полигон твердых бытовых отходов «Кучино» городского округа Балашиха Московской области был закрыт 23 июня 2017 года.