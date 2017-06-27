Издатель журнала «Флирт» получил три года колонии за организацию проституции

Издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев признан виновным в организации проституции и приговорен к трем годам колонии общего режима. Об этом сообщает ТАСС.

Главного редактора издания Станиславу Казакову суд приговорил к двум годам условного срока.

При назначении наказания Симоновский суд Москвы, рассмотревший дело, учел, что подсудимые частично признали вину и имеют на иждивении малолетних детей.

Обвинение просило для Казаковой реальное наказание — три года колонии, а для Зяблицева — четыре года колонии.

Главного редактора журнала «Флирт» и еще около 40 человек задержали в июле 2015 года по подозрению в организации проституции. По данным полиции, обвиняемые, рекламируя интим-услуги в журнале и на сайте, который, по сути, являлся его электронной версией, организовали оказание интимных услуг за деньги.