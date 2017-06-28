Посетивший Сирию глава ПАСЕ исключен из фракции

Посетивший Сирию вместе с группой российских депутатов глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунт исключен из фракции Европейской народной партии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комментарий пресс-службы партии.

«Утром в среду состоялось заседание, и большинством голосов было принято решение о его [Аграмунта] исключении из фракции», — заявила пресс-служба. В политическом объединении при этом подчеркнули, что решение об исключении Аграмунта было не единогласным, но принято широким большинством. Официальные причины такого решения в партии пообещали обнародовать в ближайшее время.

В конце апреля Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы выразило вотум недоверия председателю ПАСЕ Педро Аграмунту. О вотуме стало известно от членов ПАСЕ. За день до этого Аграмунту запретили проводить очередное заседание.

Ранее в апреле украинская делегация в ПАСЕ потребовала начать процедуру импичмента Аграмунта из-за его визита в Сирию вместе с депутатами Госдумы РФ.