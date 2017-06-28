Минобороны РФ объявило о планах построить два вертолетоносца и авианосец

Главком ВМФ РФ Виктор Бурсук заявил, что флот России в ближайшие восемь лет может получить два вертолетоносца, а к 2025 году планируется подписать контракт на строительство авианосца. Слова военачальника приводят агентства «Интерфакс» и ТАСС.

«В рамках государственной программы вооружения до 2025 года предусмотрено и проектирование, и строительство таких кораблей [вертолетоносцев]. До 2025 года мы собираемся получить в строй два таких корабля», — сказал замглавкома на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Он также отметил, что «Военно-морской флот, безусловно, будет строить авианосец». Контракт на строительство авианосца, по словам военачальника, может быть подписан к концу 2025 года. Проектировать корабль будет Крыловский государственный научный центр. «Уже представлен макет авианосца Крыловским центром, прорабатываются и другие разработки», — цитирует РИА Новости Бурсука.

В настоящее время у России есть только один авианосец — крейсер «Адмирал Кузнецов», который в 2018 году уйдет на ремонт. Вертолетоносцы ВМФ России планировал закупить у Франции. Однако контракт был разорван французской стороной на фоне украинского кризиса и санкций в отношении Москвы. Уже построенные корабли типа «Мистраль» в 2015 году были проданы Францией Египту.