На реставрацию Исаакиевского собора потратят 105 млн рублей музейных средств

Государственный музей «Исаакиевский собор» в 2017 году выделит 105 млн рублей собственных средств на реставрационные работе. Об этом «Интерфаксу» сообщил замдиректора музея Борис Подольский.

«Реставрация Исаакия — это только музейные деньги. На 2017 год это 105 млн рублей», — сказал он.

Музейный работник отметил, что на реставрацию второго собора, входящего в музей, — Спаса-на-Крови — в этом году музей потратит около 40 млн рублей собственных средств и еще 65 млн рублей, полученных из городского бюджета.

По словам замдиректора, реставрация в Исаакиевском соборе затрагивает монументальную живопись, мрамор и позолоту внутри собора.

Также в куполе Исаакия будет частично заменена пробка, которую 150 лет назад использовали как теплоизоляционный элемент.

«Исаакиевский собор имеет очень интересную систему трехчастного купола. Одним из теплоизоляционных элементов на куполе является пробковое покрытие. Эта пробка, как и любой продукт, стареет», — заявил замдиректора музея.

Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви на 49 лет. Музейные работники в связи с этим будут вынуждены покинуть его помещения.