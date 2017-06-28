В МИД РФ рассказали о подготовке ответных мер на высылку дипломатов из США

Москва готовит ответные меры на высылку из США семей 35 российских дипломатов. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ответные меры готовятся. Это, как вы понимаете, не будет решаться только в министерстве иностранных дел», — сказала она. «Ответ, — добавила Захарова, — будет иметь очень солидную базу проработки, и они об этом прекрасно знают, мы им об этом неоднократно говорили».

Дипломатов выслали еще полгода назад: в декабре 2016 года администрация президента Барака Обамы также закрыла доступ российским дипломатам к двум загородным резиденциям — в Нью-Йорке и Вашингтоне. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет «опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии». Надежду на урегулирование ситуации Москва возлагала на администрацию нового президента США Дональда Трампа.