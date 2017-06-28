Павел Дуров согласился зарегистрировать Telegram в России

Создатель и собственник Telegram Павел Дуров согласен на регистрацию мессенджера Роскомнадзором. Об этом Дуров заявил на своей странице «ВКонтакте».

При этом создатель Telegram подчеркнул, что сервис не будет выполнять «антиконституционный и нереализуемый технически "закон Яровой" — равно как и другие законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности Telegram».

Дуров привел цитату главы Роскомнадзора Александра Жарова, отмечавшего, что «никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет. Вопрос только об одном — о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен сообщить в Роскомнадзор, они официально будут внесены в реестр распространения информации».

Руководитель Telegram привел открытые данные мессенджера и отметил: «Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP».