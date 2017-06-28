28 июня 2017, 21:01
В США к сотрудникам «Лаборатории Касперского» пришли агенты ФБР
Агенты ФБР опросили нескольких сотрудников американского подразделения «Лаборатории Касперского». Об этом сообщает NBC со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, 27 июня агенты пришли в дома к минимум десяти сотрудникам российской компании. Их вопросы касались, в частности, того, в какой степени американское подразделение отчитывается перед Москвой. При этом опросы проходили в рамках контрразведывательного расследования ФБР.
Официальные лица в США напомнили телеканалу, что основатель и владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский «имеет тесные связи с некоторыми лицами в разведке РФ».
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