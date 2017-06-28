Чилийцы вышли в финал Кубка конфедераций

Определился первый финалист Кубка конфедераций по футболу 2017 года, который проходит в эти дни в России.

В первом полуфинальном матче между сборными Португалии и Чили победу одержали представители Нового света. При этом выявить победителя в основное время и в ходе двух дополнительных таймов не удалось. По итогам серии пенальти победу одержала сборная Чили.

Отметим, до того сборные Португалии и Чили по футболу встречались на международных турнирах трижды, каждый раз победу одерживали португальцы.

29 июня пройдет второй полуфинальный матч Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Германии и Мексики.