Госдума обсуждала с главой ФСБ блокировку иностранных СМИ в РФ

Возможность блокировки иностранных русскоязычных СМИ обсуждалась на закрытом заседании Государственной Думы с участием директора ФСБ Александра Бортникова. Об этом сообщил телеканал «Дождь» со ссылкой на главу комитета Госдумы по СМИ Леонида Левина.

Ранее сегодня стало известно, что временный комитет Совета Федерации борьбе с иностранным вмешательством обсуждал возможность контроля над иностранными СМИ, выходящими на русском языке. В частности, предлагалось обязать такие СМИ отчитываться о своем финансировании и следовать в материалах нормам российского законодательства.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, «конечно, подобные инициативы подлежат самой серьезной проработке по линии всех ведомств. Пока говорить о какой-то единой позиции в этом плане преждевременно» (цитата ТАСС).