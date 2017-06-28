В Кремле решили ограничить конкуренцию на губернаторских выборах

В Кремле решили отказаться от принципа конкурентности на выборах глав 16 регионов, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом «Ведомостям» рассказали источники, близкие к администрации президента.

По их словам, сильные оппоненты действующих руководителей областей уже испытывают трудности при сборе подписей муниципальных депутатов и, вероятнее всего, не смогут участвовать в выборах.

Не преодолеть муниципальный фильтр рискуют сенатор от Бурятии Вячеслав Мархаев (КПРФ), мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и лидер карельской «Справедливой России» Ирина Петеляева.

Как отмечают источники, губернаторам было разрешено не регистрировать сильных оппонентов. В Кремле якобы хотят исключить вероятность второго тура.

По словам двух собеседников, близких к Кремлю, осенние кампании решено «сушить» из-за небольшого разрыва между региональными и президентскими выборами, которые пройдут в марте 2018 года.

Есть опасение, отмечает источник, что люди не захотят голосовать два раза подряд.