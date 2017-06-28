СМИ узнали о намерении «Газпрома» уйти с турецкого рынка

Группа российского холдинга «Газпром» может продать доли в Bosphorus gas и Akfel Holding. Таким образом, российская компания может полностью уйти с внутреннего турецкого рынка, оставшись импортером газа. Об этом в среду пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В частности, в настоящее время «Газпромбанк» (ГПБ) завершает выход из компании Promak, владеющей контрольной долей в двух импортерах российского газа в Турцию — Enerco и Avrasya. Promak является совместным предприятием ГПБ и трейдера Akfel Holding.

Источники издания при этом отметили, что уход с рынка может усилить переговорные позиции «Газпрома» в ценовых спорах, так как компания уже не будет заинтересована в сохранении рентабельности сбытового бизнеса в Турции.

Ранее зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сообщил о планах компании продать другой турецкий актив — Bosphorus gas. Он пояснил при этом, что турецкий рынок «непредсказуем» и теряет привлекательность из-за ослабления лиры и регулируемых тарифов. Другим фактором стали убытки Bosphorus — около ста миллионов евро в 2016 году.

В начале мая «Газпром» сообщил о начале строительства морского участка «Турецкого потока». Мощность двух ниток газопровода должна составить по 15,75 миллиарда кубометров. Строительство планируют завершить к концу 2019 года.