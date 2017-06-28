В Совфеде предложили ввести звание почетного гражданина России

Сенатор Вячеслав Тимченко намерен разработать законопроект о введении общероссийского института почетных граждан. Об этом он рассказал «Парламентской газете».

По словам парламентария, звание почетного гражданина можно присуждать за неоценимый вклад в развитие страны.

«Во многих регионах и муниципальных образованиях есть законы о присвоении звания почетного гражданина того или иного субъекта Федерации, а на федеральном уровне нет. И это большое упущение», — считает Тимченко.

Он отметил, что звание Герой России «не все могут получить, [так как] не все совершили воинский подвиг во имя Родины».