Кехман ушел в декрет с поста директора Новосибирского оперного театра

Директор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Владимир Кехман взял отпуск по уходу за ребенком на три года. Об этом сообщила в Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.

«Уже около трех месяцев Владимир Кехман, директор Новосибирского театра оперы и балета, не ходит на работу. Он взял отпуск по уходу за ребенком на три года и реализует данное ему российским законом право то ли в Ницце, то ли в Сен-Тропе», — отмечает депутат.

По ее словам, исполняющей обязанности директора театра назначена Снежана Лобарь, которая «имеет солидный опыт работы в театральной сфере — месяцев пять или шесть. До этого Снежана была специалистом по кадрам в Новосибирском филиале пивной компании "Балтика"»

Глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова подтвердила ТАСС уход Кехмана в декретный отпуск на три года и назначение и. о. директора Снежаны Любарь.

В 2015 году была признана банкротом компания Кехмана JFC — один из крупнейших импортеров бананов в России. Вскоре суд признал банкротом и самого Кехмана. 18 июня с торгов было продано все его имущество.