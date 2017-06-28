Курилы посетила первая в истории бизнес-миссия из Японии

На Курильские острова приехала первая в истории официальная группа японских чиновников и бизнесменов из Японии. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба губернатора Сахалинской области.

Делегацию составляют 69 человек: представители 32 частных компаний, государственных и муниципальных структур. Возглавляет группу Специальный советник премьер-министра Японии Эйити Хасэгава. В течение ближайших пяти дней гости посетят острова Кунашир, Итуруп и Шикотан, где намерены изучить возможности для совместной экономической деятельности.

До этого Сахалинскую область уже посетила экспертная группа, которая обсудила совместные проекты в сфере сельского и рыбного хозяйства, туризма, энергетики, медицины и переработки бытовых отходов.

В свою очередь, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко назвал визит японцев большим шагом в двусторонних отношениях. Он заверил, что власти готовы обеспечить условия для развития бизнеса в регионе.

В конце апреля президент России пригласил японских чиновников и бизнесменов летом 2017 года посетить южные Курилы. Такое заявление сделала пресс-служба Кремля по итогам прошедших переговоров в Москве Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.