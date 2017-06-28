Лавров пообещал США соразмерный ответ на атаки по Дамаску

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет реагировать достойно и соразмерно в случае, если США попытаются реализуют свои угрозы в отношении официального Дамаска за якобы подготовку к химической атаке. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я очень рассчитываю, что на этот раз США все-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на мнимых разведданных, которые являются секретными и никому их нельзя показать, для того чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с террористами», — сказал Лавров во время пресс-конференции со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем

Министр подтвердил, что в ходе недавнего телефонного разговора госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил ему о том, что Белый дом располагает данными о готовящейся Дамаском химической атаке.

В среду в Госдепартаменте заявили, что администрация США не будет приводить доказательств получения данных о подготовке новой химической атаки сирийскими властями. Как пояснила на брифинге для журналистов официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт, разглашение секретной информации входит в компетенцию разведки. В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что США получили разведданные, свидетельствующие об активной подготовке к нападению на авиабазе в Сирии.

Днем ранее администрация президента США обвинила правительство Башара Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии. В Белом доме при этом пригрозили принять ответные меры в отношении сирийского правительства.