ФАС завела дело против российской «дочки» LG

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против российской дочерней компании LG. По данным ведомства, «ЛГ Электроникс Рус» контролировало цены на ряд смартфонов южнокорейского производителя, сообщает «Интерфакс».

Российская «дочка» LG, как отмечают антимонопольщики, использовала специальную программу для мониторинга цен ритейлеров.

Также компания регулярно получала отчеты о ценах от самих продавцов. Отмечается, что ритейлеры использовали так называемых «ценовых роботов» — специальную программу для мониторинга цен у конкурентов.

Дело заведено по статье «Признаки незаконной координации экономической деятельности» закона о защите конкуренции.