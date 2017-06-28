На Украине заявили о взятом в плен под Луганском российском военном

В районе села Желобок Луганской области Украины попал в плен попал российский контрактник Виктор Агеев, передает BBC со ссылкой на источники в Минобороны Украины и командовании 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Там изданию сообщили, что о время боя 24 июня между 93-й бригадой ВС Украины и разведгруппой самопровозглашенной ЛНР в плен попали четыре бойца Луганской республики, среди которых и Виктор Агеев.

Затем россиянин был передан Службе безопасности Украины.

Мать Агеева, а также его бывшие сослуживцы рассказали, что после срочной службы он в марте 2017 года остался служить по контракту.

После этого его направили в Батайск Ростовской области, где находится 22-я отдельная гвардейская бригада специального назначения ГРУ России.

Снимок паспорта и военного билета россиянина опубликовала на своей странице в Facebook журналистка украинского телеканала ICTV Юлия Кириенко.