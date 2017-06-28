Макларен заявил о 155 подозрительных пробах на допинг у российских футболистов

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен сообщил о 155 подозрительных допинг-пробах, взятых у российских футболистов. Об этом он заявил немецкому медиахолдингу ARD.

«Есть еще 155 образцов, которые не были проанализированы. Всемирное антидопинговое агентство изъяло их. Об этом мы сообщили также ФИФА», — сказал Макларен.

Речь идет о пробах мочи спортсменов.

По мнению главы временной комиссии WADA, пробы либо подверглись манипуляциям, либо могут содержать допинг.

При этом Макларен считает, что в российском футболе действовала система сокрытия положительных допинг-проб.

«По-видимому, существовал банк чистой мочи, и, очевидно, он использовался для футболистов», — заявил Макларен.