Митрохина задержали у здания Совфеда после встречи с Матвиенко

Председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин задержан у здания Совета Федерации на пикете против реновации. Об этом сообщается в Facebook политика.

«Нашу акцию посетила сенатор Валентина Матвиенко, и я сказал ей, что закон о реновации противоречит всем нормам безопасности, и не может быть принят, потому что создается угроза жизням москвичей. Валентина Ивановна пригласила меня и Елену Шувалову (депутат Мосгордумы от КПРФ, - прим. ред.) в Совет Федерации на обсуждение поправок к закону, однако, через несколько минут меня задержали. Сейчас я в ОВД "Тверской", планшет мне пронести не дали, поэтому текст записан с моих слов», — говорится в сообщении.

Как уточняет телеканал «Дождь», пикет у здания Совета Федерации в Москве был приурочен к началу очередного заседания, на котором сенаторы будут рассматривать закон о реновации, принятый Госдумой. Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко вышла к участникам пикета и призвала их разойтись. «Не знаю, хватило бы у вас политической воли, чтобы пойти на такой крупный, мощный проект в интересах жителей Москвы», — сказала Матвиенко Митрохину.

14 июня Митрохина задержали на аналогичном пикете у здания Госдумы. Помимо него, в полицию попали еще 13 человек. В тот же день Госдума приняла закон о реновации в окончательном чтении.