США отказались предъявлять доказательства подготовки Асадом новой химатаки

Администрация США не будет приводить доказательств получения данных о подготовке новой химической атаки сирийскими властями. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Как пояснила на брифинге для журналистов официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт, разглашение секретной информации входит в компетенцию разведки. «Это обычное дело, что иногда возникают когда ситуации, когда мы не можем вдаваться в детали, но этот случай, безусловно, привлек внимание правительства США на высшем уровне»,— отметила представительница внешнеполитического ведомства.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис пояснил, что США получили разведданные, свидетельствующие об активной подготовке к нападению на авиабазе в Сирии. «Это совершенно определенные самолеты в совершенно определенных ангарах, и оба из которых, по нашим данным, связаны с использованием химоружия»,— цитирует Reuters представителя Пентагона.

В военном ведомстве уточнили, что активность была зафиксирована в последние день или два. Пентагон также отказался разглашать, каким образом была получена эта информация.

Днем ранее администрация президента США обвинила правительство Башара Асада в подготовке новой химической атаки в Сирии. В Белом доме при этом пригрозили принять ответные меры в отношении сирийского правительства. В свою очередь, президент Сирии Башар Асад посетил авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, где базируется авиационная группа ВКС России.