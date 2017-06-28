28 июня 2017, 17:03
Умер автор книг о медвежонке Паддингтоне
Британский писатель и сценарист Майкл Бонд скончался в своем доме в Лондоне после непродолжительной болезни. Об этом сообщает BBC.
Бонду был 91 год. Известность к нему пришла благодаря серии детских книг о медвежонке Паддингтоне.
Первый рассказ о медвежонке, приехавшем в Лондон из Дремучего Перу, вышел в 1958 году. С тех пор Бонд написал еще 19 книг о Паддингтоне.
В 1997 году ему был присужден Орден Британской империи за вклад в детскую литературу.
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