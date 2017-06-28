Умер автор книг о медвежонке Паддингтоне

Британский писатель и сценарист Майкл Бонд скончался в своем доме в Лондоне после непродолжительной болезни. Об этом сообщает BBC.

Бонду был 91 год. Известность к нему пришла благодаря серии детских книг о медвежонке Паддингтоне.

Первый рассказ о медвежонке, приехавшем в Лондон из Дремучего Перу, вышел в 1958 году. С тех пор Бонд написал еще 19 книг о Паддингтоне.

В 1997 году ему был присужден Орден Британской империи за вклад в детскую литературу.