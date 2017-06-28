Депутат предложил сажать неверных мужей под домашний арест

Депутат парламента Ленинградской области Владимир Петров выступил с предложением наказывать мужей за измену супругам, сажая мужчин под домашний арест. Об этом он рассказал изданию 47news.

Таким образом местный парламентарий отреагировал на законопроект, рекомендованный профильным комитетом Госдумы. Этот документ ужесточает ответственность за мелкое хулиганство, к которому причисляется и брань во время семейного конфликта. За мат в отношении домочадцев депутаты предложили наказывать штрафом до 2 тысяч рублей или административным арестом на срок до 15 суток.

«Без мата будет парализовано производство, работа министерства внутренних дел, всей промышленности. Как депутат регионального масштаба я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам», — отметил Петров.

В мае он предложил внести в Госдуму законопроект о реестре людей, обладающих сверхъестественными способностями. И в соответствии с реестром выдавать им официальное разрешения на работу.