Совфед назначил Валерия Петрова главным военным прокурором РФ

Совет Федерации на пленарном заседании 28 июня назначил Валерия Петрова на должность главного военного прокурора РФ. Об этом сообщает «Интерфакс».

До настоящего времени Петров являлся прокурором Бурятии. О том, что он является наиболее вероятным кандидатом на пост главного военного прокурора ранее сообщали СМИ.

Пост главного военного прокурора стал вакантным после ухода в отставку Сергея Фридинского в апреле текущего года. Чиновник написал заявление по выслуге лет.

По Конституции генпрокурора, главного военного прокурора, а также их заместителей назначает и освобождает от должности Совет Федерации.