Источником вируса Petya назвали украинский аналог «1С»

Вирус Petya, атаковавший компьютеры по всему миру, был внедрен в последнее обновление украинской программы «M.E.doc» (аналог российской «1С: Бухгалтерия»). Об этом в Facebook сообщил департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

Программой пользуются многие украинские компании и ведомства, что обусловило наибольшее распространение вируса на Украине.

Ранее в среду стало известно, что немецкий сервис Posteo заблокировал электронный адрес, который хакеры использовали для связи с пострадавшими. Это позволило лишить злоумышленников возможности получать оповещения об оплате выкупов.

Также сообщалось, что эксперты компании Positive Technologies смогли найти kill-switch — возможность локально отключить вредоносный шифровальщик.

В свою очередь, в кабинете министров Украины 27 июня заявили, что местные специалисты взяли под контроль распространение вируса-шифровальщика Petya и остановили кибератаку.

Petya начал свою активность накануне. Атаке подверглись, в частности, «Запорожьеоблэнерго», «Укртелеком», компьютеры Чернобыльской АЭС, из-за чего измерение радиации пришлось проводить вручную, а не в автоматическом режиме. Вирус блокирует компьютер, требуя за разблокировку выкуп в биткоинах.