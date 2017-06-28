Заксобрание Петербурга отменило референдум по Исаакию

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга проголосовали против проведения референдума о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. Парламентарии, как отмечает «Интерфакс», признали, что вопрос, который выносится на референдум, противоречит законам России.

По словам главы парламентского комитета по законодательству Дениса Четырбока, юридическое управление парламента, а также его комитет выявили нестыковки с положениями закона о передаче имущества религиозным организациям и неоднозначность толкования вопроса референдума. Депутаты от оппозиции обвинили коллег в предвзятости.

На референдум выносился следующий вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями, при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

Голосование Заксобрания делает проведение референдума невозможным.