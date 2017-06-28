Каждый третий опрошенный ВЦИОМ верит в войну РФ с США или Украиной

Примерно 38% опрошенных ВЦИОМ россиян верят в существование военной угрозы. Из них 94% (или больше трети — 36% от общего числа опрошенных) считают, что конфликт может произойти с США или Украиной. Результаты опроса опубликованы на сайте исследовательского центра.

То, что война, вероятно, произойдет с США, считают 63% из тех, кто верит в существование военной угрозы. Возможность военного конфликта с Украиной рассматривают 31%.

Также в число возможных военных соперников России эта часть опрошенных включает блок НАТО (7%), Китай (5%), Великобританию (4%) и «Исламское государство» (ИГ, группировка запрещена в РФ) — 4%.

Говоря о возможных союзниках России, респонденты заявили, что на помощь в случае вооруженного конфликта могут прийти Китай (41%), Белоруссия (25%) или Казахстан (18%).

Еще 10% тех, кто считает вероятным существование военной угрозы, полагают, что России не стоит ждать помощи ни от одного государства.

При этом 53% опрошенных не видят реальной военной угрозы для РФ.