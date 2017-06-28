Порошенко объяснил коррупцию на Украине пережитками советского прошлого

Президент Украины Петр Порошенко в интервью французской газете Le Figaro заявил, что борьба с коррупцией в его стране движется с трудом из-за тяжелого советского наследия.

На вопрос, почему процесс борьбы с коррупцией на Украине такой «долгий и сложный», Порошенко ответил: «Потому что она идет из прошлого, от советской системы коррупции, которая глубоко укоренилась в системе общества и в духе каждого».

Глава государства добавил, что на Украине «добились блестящих результатов в борьбе с коррупцией и в реформах, которые затронули все секторы нашей экономики и общества».

По словам Порошенко, проводить реформы в стране, где идет война, сложно. «Но мы сумели это сделать. Мы стабилизировали инфляцию, восстановили экономический рост и снизили бюджетный дефицит», — отметил политик.