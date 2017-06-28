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28 июня 2017, 12:15
биология птицы этология

Птицы используют сигаретные окурки для защиты гнезд от паразитов

John Benson/Flickr

В природе птицы часто используют при строительстве гнезда различные растения, отпугивающие паразитов: насекомых и клещей. У птиц, живущих в городах, значительно меньше возможностей найти такие растения, но, как показало недавнее исследование, они находят выход из положения, подбирая на улицах сигаретные окурки и помещая их в гнездо.

Такой метод использует мексиканская чечевица (Carpodacus mexicanus) – птица семейства вьюрковых, обитающая на большей части территории Мексики и США, а также в южных районах Канады. Ученые из Национального автономного университета Мехико еще в 2012 году обнаружили большое количество окурков в ее гнездах и показали, что табак из окурков снижает число клещей в подстилке гнезда. В новой работе они решили продемонстрировать, что птицы приносят окурки в гнездо именно из-за их противоклещевого эффекта, а не для утепления.

Они нашли 32 гнезда на территории университета и через некоторое время после вылупления птенцов забирали из гнезд созданную птицами подстилку, заменяя ее искусственной подстилкой из войлока. В естественных подстилках обнаружили в среднем по 70 клещей. Такое количество клещей поместили и в гнезда с войлочной подстилкой, причем в десять гнезд положили живых клещей, в десять – мертвых, а остальные гнезда были оставлены для контроля. Спустя еще несколько дней войлочные подстилки из гнезд забрали и подсчитали, сколько окурков туда успели за это время принести птицы. Выяснилось, что в гнездах, куда попали живые клещи, окурков было на 40 % больше по массе, чем в других. Следовательно, именно наличие клещей стимулировало мексиканских чечевиц подбирать и приносить в гнездо окурки. Помимо этого измерение температуры в гнездах показало, что окурки не влияют на нее, а значит не могут служить для утепления гнезда.

Исследование опубликовал Journal of Avian Biology.

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