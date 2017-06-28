Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 июня 2017, среда, 13:10
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
28 июня 2017, 11:04
биология иммунология медицина

Связанный с болезнью Паркинсона белок способен активировать иммунные клетки

Тельца Леви под микроскопом (сверху в 60-кратном увеличении, снизу - в 20-кратном)
Тельца Леви под микроскопом (сверху в 60-кратном увеличении, снизу - в 20-кратном)
Suraj Rajan/Wikimedia Commons

Ученые предложили весьма вероятный ответ на давно интересовавший их вопрос: какую функцию в организме человека играет белок альфа-синклеин, скопления которого в клетках мозга служат основным симптомом болезни Паркинсона. Как оказалось, он играет роль в формировании иммунного ответа при воспалениях кишечника, обеспечивая сосредоточение ключевых иммунных клеток.

Еще в 1912 году невролог Фредерик Леви обнаружил в мозговых нейронах пациентов с болезнью Паркинсона и некоторыми другими неврологическими расстройствами особые включения, получившие названия «тельца Леви». Сейчас они считаются одним из главных диагностических признаков болезни Паркинсона. Состоят тельца Леви из белка альфа-синклеина. Помимо клеток мозга скопления альфа-синклеина наблюдались в нейронах стенки кишечника.

Долгое время оставалось неизвестным, какую роль играет альфа-синклеин в организме здорового человека. Недавно иммунолог из Медицинского центра Джорджтаунского университета в Вашингтоне Майкл Заслофф (Michael Zasloff) предположил, что белок может быть задействован в иммунном ответе на микробную инфекцию. Заслофф, Итан Столценберг (Ethan Stolzenberg) из Оклахомского университета и их коллеги в течение девяти лет проанализировали результаты биопсии двенадцатиперстной кишки у 42 пациентов – детей, у которых наблюдались боль в животе, диарея, рвота и другие симптомы воспаления кишечника. В обычной ситуации нервные клетки стенки двенадцатиперстной кишки продуцируют очень мало альфа-синклеина. Здесь же ученые обнаружили его несомненное присутствие, и чем интенсивнее было воспаление ткани, тем больше альфа-синклеина находили ученые.

Но надо было выяснить, был альфа-синклеин причиной или следствием воспаления. Для этого были изучены биопсии кишечника у 14 детей и двух взрослых пациентов, которые перенесли трансплантацию кишечника, а потом заразились норовирусной инфекцией. В большинстве случаев альфа-синклеин в изобилии присутствовал во время инфекции. При этом у четырех из девяти пациентов, у которых биопсия была взята до, во время и после инфекции, альфа-синклеин появлялся лишь после заражения, но не раньше. Майкл Заслофф полагает, что у остальных пяти наличие альфа-синклеина объясняется тем, что они ранее перенесли еще одну вирусную инфекцию.

В культурах тканей, выращенных в чашках Петри, удалось доказать, что альфа-синклеин, как в нормальной своей форме, так и в изомерной форме, наблюдаемой в тельцах Леви, активно привлекает лейкоциты, связанные с иммунным ответом при остром или хроническом воспалении. Также ученые подтвердили, что альфа-синклеин участвует в активации дендритных клеток. Эти клетки играют ключевую роль в возникновении приобретенного иммунитета: они захватывают антиген и “показывают” его Т-лимфоцитам, ответственным за уничтожение опасных объектов. Тем самым Т-лимфоциты учатся распознавать новую опасность и, встречаясь с ней в будущем, сразу реагируют. Майкл Заслофф и его коллеги обнаружили, что при возрастании концентрации альфа-синклеина растет и количество дендритных клеток.

Итоги исследования опубликовал Journal of Innate Immunity.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент русский язык рыбы сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.