Путин обвинил иностранные спецслужбы в поддержке террористов у российских границ

Президент России Владимир Путин посетил штаб-квартиру Службы внешней разведки России (СВР) и поздравил сотрудников с 95-летием российской нелегальной разведки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Обращаясь к собравшимся, глава государства, в частности заявил: «Вы хорошо знаете, с какими вызовами сталкивается Россия. Это и попытки сдержать наше развитие, навязать противостояние, дестабилизировать регионы, находящиеся вблизи российских границ».

По словам Путина, «в качестве орудия используются том числе террористические и экстремистские группировки». «Не секрет, — продолжил президент, — что некоторые из них старательно "опекаются", а то и получают прямую поддержку от спецслужб ряда государств».

«В целом очевидна растущая активность зарубежных спецслужб, направленная против России и наших союзников. В ход идут новые методы сбора и вброса информации, кибератаки, попытки вербовать агентов, чтобы получить доступ к данным об оборонном, экономическом, ресурсном потенциале России. Наконец, проводятся операции с целью повлиять на внутриполитические и общественные процессы в нашей стране», — перечислил президент основные угрозы со стороны иностранных государств.

Ранее в фильме-интервью американского режиссера Оливера Стоуна Владимир Путин обвинил США в использовании террористов для раскачки обстановки в России. По словам президента, американцы поддержали сепаратизм в Чечне и на Северном Кавказе в целом.